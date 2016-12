Argentinier rücken Malbec ins Rampenlicht

Seit fünf Jahren findet am 17. April zu Ehren der argentinischen Flaggschiff-Rebsorte der Malbec World Day statt. In Zusammenarbeit mit dem argentinischen Ministerium für Auswärtige Beziehungen und Kultus wurden dieses Jahr über 70 Veranstaltungen organisiert – in 64 Städten und 50 Ländern. In Deutschland wird der Malbec bis Ende April in Berlin-Brandenburg, Hamburg und Bayern mit Verkostungen und Events gefeiert. In diesem Rahmen laden die argentinische Botschaft in Berlin und das argentinische Generalkonsulat in Kooperation mit Wines of Argentina und der Handelskammer Hamburg am 27. April zu einer Verkostung ein, bei der über 100 argentinische Weine von rund 60 Erzeugern bereitstehen. Dort stellen auch zahlreiche deutsche Weinimporteure ihr argentinisches Weinportfolio vor (Börsensaal der Handelskammer Hamburg, 12-18 Uhr, Anmeldung: economia_ealem@mrecic.gov.ar). -gg-