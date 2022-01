Ausschreibung 7. Internationaler Scheurebe-Preis

Wir sind sehr gespannt, wie sich die Weine des Jahrgangs 2021 präsentieren, es ist Ihnen aber ausdrücklich gestattet, auch ältere Jahrgänge und Schaumweine einzureichen. Alle Jahrgänge und alle Qualitätsstufen können angestellt werden. Anmeldeschluss ist erst der 23. März 2022. Es ist also noch genug Zeit, die Weine in Ruhe auf die Flasche zu bringen.

Das Anmeldeformular finden Sie hier . Die Zweitflaschen aus allen Verkostungen von WEIN+MARKT werden gegen Ende des Jahres als 6er Überraschungspakete zugunsten des Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden an Interessierte verkauft. Der Erlös aus den übriggebliebenen Mustern von WEIN+MARKT-Verkostungen des Jahres 2021 – 2.040 Euro – ging an den Verein „Der Adler hilft e.V.“, eine Initiative des VDP.Die Prädikatsweingüter unter dem Stichwort SolidAHRität zugunsten der Winzer an der flutgeschädigten Ahr. Bankverbindung: Commerzbank AG Wiesbaden; Fachverlag Dr. Fraund; Stichwort: Scheurebe; IBAN DE23 5108 0060 0010 2210 00 Bitte schicken Sie uns von jedem Wein 2 Flaschen – wenn möglich, keine Fassproben. Die Teilnahmegebühr beträgt nach wie vor 47,60 Euro (inkl. MwSt.) pro Wein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihren Weinen und damit Ihnen viel Erfolg! In WEIN+MARKT, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN, in den Online-Medien und der Tagespresse werden wir ausführlich darüber berichten. Es ist also noch genug Zeit, die Weine in Ruhe auf die Flasche zu bringen.

2021 – was für ein Jahr, was für ein Jahrgang! Das Virus hat alles durcheinandergebracht und die Peronospora hat allen Stress gemacht. Und dennoch sind heute sehr viele feine Weine im Keller, die auf die Abfüllung warten. Glücklicherweise konnten wir trotz der Pandemie unseren Scheurebe-Wettbewerb sowohl 2020 als auch 2021 durchführen. Und in diesem Jahr werden wir am 8. April schon zum dritten Mal unter Corona-Bedingungen Ihre Scheurebe-Weine verkosten und die Besten unter ihnen auszeichnen. Die Fangemeinde der Scheu unter den Konsumenten und Händlern wächst weiter, die Renaissance der Scheurebe an ihrem 100sten Geburtstag im Jahr 2016 scheint gelungen.