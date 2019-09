Frühbucherrabatt noch schnell mitnehmen!

Am 13. und 14. Oktober 2019 geht in Heilbronn der 7. Weinfachhändlertag über die Bühne. Inzwischen hat sich der Branchenkongress als die Plattform für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter Fachhändlern etabliert – und fürs Networking mit interessanten Geschäftspartnern. Wie immer erwartet die Teilnehmer auch in diesem Jahr bei dem Fachkongress am Montag (14. Oktober) in der Aula am Bildungscampus ein spannender Mix aus zukunftsrelevanten Vorträgen externer Experten und Berichten von Fachhändlern für Fachhändler. Am 13. und 14. Oktober 2019 geht in Heilbronn der 7. Weinfachhändlertag über die Bühne. Inzwischen hat sich der Branchenkongress als die Plattform für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter Fachhändlern etabliert – und fürs Networking mit interessanten Geschäftspartnern. Wie immer erwartet die Teilnehmer auch in diesem Jahr bei dem Fachkongress am Montag (14. Oktober) in der Aula am Bildungscampus ein spannender Mix aus zukunftsrelevanten Vorträgen externer Experten und Berichten von Fachhändlern für Fachhändler.

So beleuchtet Prof. Dr. Arnold Weissman (Weissman & Co., Nürnberg) den Fachhandel in Zeiten der Digitalisierung. Prof Dr. Hans Reiner Schultz (Hochschule Geisenheim University) zeigt, welche Auswirkungen der Klimawandel auf das Geschäft mit Wein hat. Anja und Carsten Schmidt, die in Berlin schon sechs Weinfachgeschäfte sowie das Schmidt Z & KO und die Weinbar Rutz betreiben, berichten über ihre Erfahrungen in Sachen Filialisierung und Weinbars. Michael Bode-Böckenhauer (Vinocentral, Darmstadt) verdeutlicht, dass Mitarbeiter für ein Unternehmen nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein Erfolgsfaktor sein können. Klaus Grüninger (Der Weinladen, Idstein) widmet sich dem Thema „Lagerverkauf im Karton vs. Schleifchen binden“. David Zibold (Weinhandlung Basta, Magdeburg) präsentiert sein mittlerweile ausgezeichnetes Konzept Pop-up 2025, mit dem er genussaffine Menschen als Fans gewinnt. Darüber hinaus gibt’s weitere Anregungen „Aus der Praxis für die Praxis“ sowie eine Diskussionsrunde, bei sich alles um die Frage „Weinfachhandel – Wo geht die Reise hin?“ dreht. Auf dem Podium sitzen dabei u. a. Alexander Borwitzky (im Vorstand der Hawesko Holding zuständig für die Brand Unit Retail, zu der die Fachhandelsketten Jacques‘ Wein-Depot und Wein & Co gehören), Thomas Krause (früher selbst im Fachhandel aktiv, jetzt Weinverantwortlicher bei Edeka Ueltzhöfer, Heilbronn) sowie einer der Gewinner des Fachhandelspreises, den das Deutsche Weininstitut in Zusammenarbeit mit WEIN+MARKT vergibt. Für den beeindruckenden Schluss-Akt sorgt diesmal der Comedian und Unternehmensberater Timo Wopp.