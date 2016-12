Joseph Phelps (1927-2015)

Der amerikanische Weinpionier Joseph Phelps ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Phelps kam aus der Baubranche, sammelte seit jungen Jahren Wein und gründete 1973 sein eigenes Weinunternehmen Joseph Phelps Vineyards. Phelps produzierte in den 1970er Jahren mit seinem aus Deutschland stammenden Kellermeister Walter Schug den Kultwein Insignia (ein Bordeaux-Blend) sowie den ersten rebsortenrein als Syrah deklarierten Wein. Phelps reüssierte mit seinen Firmengründungen in zwei komplett unterschiedlichen Branchen und galt in seinen späteren Jahren als Philantrop, der sehr großzügig diverse wohltätige Organisationen unterstützte. Phelps starb am 15. April 2015 im Kreise seiner Familie. -red-