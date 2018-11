LFE setzt auf Ruegenberg

Dino-Andreas Ruegenberg, von 2007 bis Ende Oktober 2018 Vertriebsleiter Deutschland beim Iberien-Spezialisten Moreno GmbH in Bornheim, hat am 1. November die nationale Vertriebsleitung bei LFE (La Française d’Exportation GmbH/Castel Deutschland, Köln) übernommen. Ruegenberg startete seine Vertriebslaufbahn 1989 in der Exportabteilung des Cognac-Spezialisten Camus, war von 1990 bis 1996 als Verkaufsleiter bei Mack & Schühle/Owen und von 1997 bis 2006 als Vertriebsleiter bei der Rolf Herzberger GmbH/Saarbrücken tätig. -ja-