Neuer Marketingdirektor bei Santa Margherita

Francesco Airenti ist neuer Marketingdirektor bei der Santa Margherita Gruppe, Fossalta di Portogruaro, nachdem er die vergangenen drei Jahre als Marketingdirektor für die Allegrini Estates (Verona) tätig war. Der 48-jährige Airenti zählt laut Forbes Italien zu den Top 100 Marketingdirektoren des Landes und zeichnete in der Vergangenheit u.a. bei Danone und Campari verantwortlich. Der Neuzugang Airentis ist der zweite Personalcoup für Santa Margherita in diesem Jahr: Erst im Februar 2020 wurde mit Beniamino Garofalo ein neuer CEO bestellt, nachdem dessen Vorgänger Ettore Nicoletto zu Bertani Domains gewechselt war. Zur Unternehmensgruppe Santa Margherita zählen heute neben der Kellerei Santa Margherita u. a. Lamole di Lamole (Chianti Classico), Cà del Bosco (Franciacorta), Cà Maiol (Lugana) und Cantina Mesa (Sardinien). Die insgesamt zehn Weingüter der Gruppe erstrecken sich vom Veneto über das Chianti- Classico-Gebiet bis nach Sizilien und erwirtschafteten 2019 zusammen einen Umsatz von 189 Mio. Euro. In Miami betreibt die Gruppe außerdem die Firma Santa Margherita USA, ein Importunternehmen, das die eigenen Weine distribuiert. -ac-