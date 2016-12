Vranken Pommery legt zu

C auf 322,9 Mio. Euro steigern können. Beim „operating income“ gab es dabei im Vergleich zum Vorjahr einen Riesensprung. Dort steigerte sich Vranken Pommery Monopole von 32,7 Mio. Euro um 51,4% auf 49,5 Mio. Euro. Der Netto-Gewinn stieg von 7,8 Mio. Euro (2013) auf 25,8 Mio. Euro (2014). Dies meldet das Unternehmen, das bei allen Geschäftsfeldern „positive Trends“ vermerkte. Das Champagner-Geschäft wurde vor allem durch die Marken Pommery und Heidsieck & Co Monopole vorangetrieben, die sowohl Absatz- als auch Umsatzgewinne verbuchten. Die Rosé-Weine der Côtes de Provence (Château La Gordonne) und Gris de Gris der Domaine Royal de Jarras (Camargue) verzeichneten vor allem in den USA zweistellige Zuwachsraten. Die Weine aus dem Douro-Tal (Port von Rozès und Stillweine der Terras do Grifo) waren „weiterhin dynamisch“. -ja-