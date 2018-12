Weinshow Württemberg mit vielen neuen Ideen

Von den Ausstellern sind zirka die Hälfte der Weinbaubetriebe Mitglied bei Wein.Im.Puls. Aber auch viele Nichtmitglieder beteiligten sich, um zu zeigen, dass sie hinter dem Motto „Qualität aus Württemberg“ stehen und dem neuen Konzept eine Chance geben wollen. Nur das Remstal könnte laut Christian Seybold bei den Ausstellern noch etwas besser vertreten sein. Diesbezüglich ist er für das nächste Jahr aber optimistisch. Weinshow Württemberg

Foto: Bettina Meister „Besonders wichtig war uns die Einbindung des öffentlichen Nahverkehrs in das Veranstaltungskonzept, denn die Besucher sollten mit gutem Gewissen den ein oder anderen Schluck trinken können“, betont Mara Walz, Mitorganisatorin und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Wein.Im.Puls – Junges Württemberg. -bm- Die Württemberger Weinprinzessinnen Anja Off und Laura Irouschek sowie Carolin Klöckner, jüngst zur Deutschen Weinkönigin gekrönt, boten ein abwechslungsreiches Seminarprogramm, das von den Württemberger Weinerlebnisführern mit Touren durch einzelne Ausstellerregionen ergänzt wurde. Jung und frisch kam die Veranstaltung daher. Und so war es nicht verwunderlich, dass die Sitzmöbel aus trendigen Europaletten bestanden und eine Gärtnerei moderne Blumendekorationen bereitstellte. Der Eintrittspreis lag bewusst unter 20 Euro, Studenten erhielten Rabatt, und zu jeder Eintrittskarte gab es einen Wein-Einkaufsgutschein. Mit modernem und spannendem Konzept bestach die Verkostungszone. Insgesamt kamen an beiden Veranstaltungstagen nach Angaben der Organisatoren rund 1.600 Besucher. Neben den 76 Weinbaubetrieben stellten auf gleich hohem Qualitätsniveau 18 Genussmanufakturen ihre Produkte im Foyer aus. Der Termin für das Wochenende vom 15. bis 17. November 2019 in der Heilbronner Harmonie ist bereits reserviert.

Über 75 Weinbaubetriebe und 18 Genussmanufakturen beteiligten sich an der Veranstaltung, die am 10. und 11. November 2018 in der Heilbronner Harmonie zum ersten Mal stattfand.Im Frühjahr dieses Jahres hatte der Weinbauverband Württemberg die Organisation der Veranstaltung an die Jungwinzergruppe Wein.Im.Puls – Junges Württemberg übertragen. „Wir hatten schon lange viele neue Ideen und wollten mehr junge Gäste für die Veranstaltung gewinnen“, so Christian Seybold, 1. Vorstand der Gruppe.