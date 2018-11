Sperling folgt auf Küstner

Harald Sperling



Werner Küstner, Kreisgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan und Geschäftsführer des Weinbauverbandes Nahe, wurde in großem Stil in Bad Kreuznach in den Ruhestand verabschiedet. Aus Berlin reiste die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an, um dem väterlichen Begleiter seit der Zeit als Nahe-Weinkönigin für den neuen Lebensabschnitt alles Gute zu wünschen. Dr. Thomas Höfer, der Präsident des Weinbauverbandes Nahe, würdigte Küstners Arbeit in den vergangenen 26 Jahren. „Man wird ja bei der Verabschiedung mehr gelobt als im gesamten Berufsleben“, bedankte sich Werner Küstner sichtlich ergriffen für die allseitige Anerkennung. Sein Nachfolger ist Harald Sperling, langjähriger Geschäftsführer des Rheingauer Weinbauverbands und der dortigen Weinwerbung. Der in Hohenheim ausgebildete Agrarwissenschaftler hatte 2015-2016 als Interimsmanager dem Winzerverein Insel Reichenau e.G. vorgestanden und 2017-2018 als Verkaufsdirektor für den Agrar-Großhändler Beiselen gearbeitet. –bs-