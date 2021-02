Ste. Michelle wechselt von Wein Wolf zu Eggers & Franke

Die Wein Wolf GmbH, Bonn, hat am 11. Februar bekanntgegeben, dass die langjährige Vertriebs-Zusammenarbeit mit dem US-Partner Ste. Michelle Wine Estates (Washington State) im Dezember 2020 beendet worden ist. „Nach vielen Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit gehen die Vorstellungen über die weitere Entwicklung der Produktlinie in unterschiedliche Richtungen, und so haben wir uns gemeinsam und einvernehmlich dazu entschlossen, zukünftig unabhängige Wege zu beschreiten“, so Maximilian Scheld, Geschäftsführer der Wein Wolf GmbH. Dieser Schritt erfolge im Zuge einer differenzierten Sortimentsschärfung, in der das Gesamtangebot transparenter gestaltet und der Fokus auf Evolution und Ausbau der starken Marken aus dem Programm von Wein Wolf gelegt werden soll. Neuer Vertriebspartner für das US-Unternehmen auf dem deutschen Markt ist die Bremer Unternehmensgruppe Eggers & Franke, die in einer Pressemitteilung angekündigt hat, dass sie zum 1. Mai 2021 den Vertrieb der Weingüter Chateau Ste. Michelle aus Washington State und Stag’s Leap Wine Cellars aus Napa Valley übernimmt. Die beiden Weingüter gehören (neben anderen Betrieben) zum Portfolio der Ste. Michelle Wine Estates. Chateau Ste. Michelle gilt als das führende Weingut aus Washington State, Stag’s Leap Wine Cellars als Ikone aus dem Napa Valley. Wie aus verlässlichen Quellen verlautet, sollen hierzulande im vergangenen Jahr rund 130.000 Flaschen Chateau Ste. Michelle (zu Preisen jenseits der 10 Euro) sowie ca. 4.000 Flaschen Stag’s Leap (im Ultra-Premium-Bereich) verkauft worden sein. Die Bremer möchten die verschiedenen Weine der beiden Betriebe künftig zielgruppengerecht über ihre spezialisierten Vertriebsfirmen distribuieren: Eggers & Franke an Lebensmittelhandel und Cash & Carry, Reidemeister & Ulrichs an Fachhandel und Gastronomie sowie Ludwig von Kapff über den stationären und digitalen Direktvertrieb. „Die zukünftige Zusammenarbeit mit den etablierten Weingütern Chateau Ste. Michelle aus Washington State und Stag’s Leap Wine Cellars aus Napa erfüllt uns mit Stolz. Dank dieser traditionsreichen Partner, die nachhaltig unsere Visionen teilen, können wir fokussiert die Premiumisierung des USA-Sortiments in Deutschland vorantreiben“, erklärt Torsten Helbig, Geschäftsführer der Eggers & Franke Holding. „Mit dem Wechsel zur Eggers & Franke Gruppe glauben wir, die Visibilität unserer Weine im Markt weiter vorantreiben zu können“, ergänzt Sander Vriend, Managing Director EMEA (Europe, Middle East, Africa) von Ste. Michelle Wine Estates. Dem Vernehmen nach haben die Bremer mit dem US-Unternehmen noch einiges vor. Nach WEIN+MARKT vorliegenden Informationen planen sie auch, qualitativ hochwertige Fassweine (Cabernet und Chardonnay) zu importieren, bei Reh Kendermann in Bingen abfüllen zu lassen, und unter dem Label Ste. Michelle Vineyards über den gehobenen LEH zu vermarkten – zu Preisen knapp unter 10 Euro (UVP). -wer-