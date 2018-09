TWE künftig ohne Koschinski

Udo Koschinski, der bei dem börsennotierten australischen Big Player Treasury Wine Estates (TWE) als Senior Business Manager für die D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) fungiert, wird das Unternehmen zum 31. Dezember 2018 verlassen, weil die Position „wegen Umstrukturierungen im Continental European Sales Bereich gestrichen wird“, wie er gegenüber WEIN+MARKT erklärt. Für den 53-jährigen Diplom-Betriebswirt kam diese Entscheidung „sehr überraschend“. Koschinski ist für den Weingiganten aus Australien, der gerade erst in seinem Bericht für das Finanzjahr 2018 gestiegene Umsätze und Gewinne ausgewiesen hat (siehe faxline 33/2018), seit 13 Jahren tätig. Zunächst war er für Deutschland und Österreich verantwortlich, 2014 kam dann noch die Zuständigkeit für den Schweizer Markt hinzu. „Für mich ist es zunächst wichtig, meine Kunden bis zu meinem Ausscheiden weiter professionell zu betreuen und an den neuen Manager zu übergeben, damit für meine langjährigen Business-Partner keine Reibungsverluste entstehen“, betont Koschinski, der bereits ab Ende August freigestellt ist. Er schaue anschließend nach vorne und werde seine Kenntnisse im Management der D-A-CH-Weinmärkte mit vollem Elan für ein neues Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Sein derzeitiger Chef Tony Jansen bedauert das Ausscheiden sehr: „Udo hat mit großer Leidenschaft und Professionalität die strategische Entwicklung unserer Marken in den letzten Jahren entscheidend positiv beeinflusst.“ -wer-