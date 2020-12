Udo Lützkendorf gestorben

Udo Lützkendorf aus Bad Kösen, der erste gebürtige ostdeutsche Winzer, der in den VDP aufgenommen wurde (1996), verstarb am 1. Dezember, im Alter von 83 Jahren. Um ihn trauern seine Frau Käthe und Sohn Uwe, der schon seit etlichen Jahren den 10-ha-Familienbetrieb führt, aber immer auf die Mithilfe des Seniors setzen konnte. In der Vorwende-Zeit war Udo Lützkendorf ab 1970 ein marktwirtschaftlich orientierter Chef des Volkseigenen Weinguts Bad Kösen mit über 100 ha Rebfläche. Der Betrieb wurde verstaatlicht und er in den Vorruhestand geschickt, weil er sich weigerte, Entlassungen vorzunehmen. Da er Familien-Rebflächen zurückbekam, gründete er sein eigenes Weingut. Zudem beriet er nach 1990 eine Reihe angehender Winzer, knüpfte Kontakte in den Westen und war bei der Einführung der inzwischen traditionellen Jungweinprobe der beiden ostdeutschen Gebiete Saale-Unstrut und Sachsen Strippenzieher. Die Trauerfeier soll im engsten Familienkreis stattfinden. -kn-