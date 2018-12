Villa Vinum eröffnet in Frankfurt- Bornheim

Villa Vinum Frankfurt-City

Die von den Geschäftsführern Christian Daumann (Gau-Bischofsheim) und Matthias Uhrig (Dreieich) und ihrer The Finest Tastes GmbH neu aufgestellte Franchisekette Villa Vinum hat in Frankfurt/Main jüngst einen neuen Standort eröffnet. Zu den bestehenden Villa- Vinum-Weinhandlungen Münster, Mainz und Frankfurt-Nordwestzentrum ist damit ein Weinhandel mit Weinbar im beliebten Viertel Frankfurt-Bornheim (Höhenstraße 15, Nähe Berger Straße) hinzugekommen. Inhaber dort sind Marcel Delaistre und Rafael Koj. Das Villa Vinum Frankfurt City wird nach Aussage von Lisa Treutmann, Managerin bei The Finest Tastes, mit Ausschanksystemen von by the glass arbeiten, um neben dem Villa-Vinum-Kernsortiment wechselnd auch ausgesuchte Exoten probierfähig präsentieren zu können. In dem etwa 75 qm großen Geschäft, in dem auch das neue Ladenbaukonzept von Villa Vinum zu sehen ist, werden insgesamt etwa 200 bis 300 Weine, dazu Feinkost und hochwertige Spirituosen angeboten. -ja-