Weinfachhändlertag 2018 ausgebucht

Am 8. Oktober findet in Heilbronn bereits zum 6. Mal der nationale Kongress der Weinfacheinzelhändler statt. Wie schon in den Vorjahren sind die verfügbaren Plätze inzwischen ausgebucht. Wichtig für alle Teilnehmer ist eine Änderung des Veranstaltungsorts. Wegen Umbaumaßnahmen am bisherigen Tagungsort findet der Fachhändlerkongress in diesem Jahr im Heilbronner Konzert- und Kongresszentrum Harmonie statt. Nähere Informationen unter www.wein-und-markt.de oder Tel. 06131/620524. -he-