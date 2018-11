Zörb geht für Schloss Johannisberg an den Start

Sarah Zörb unterstützt seit 1. Oktober als Wine Ambassador das Team von Schloss Johannisberg. Zu ihren Kernaufgaben gehört die Betreuung von Gastronomie und Fachhandel in Deutschland. Zörb hat zuletzt zweieinhalb Jahre als Leiterin Bildung am International Wine Institute in Bad Neuenahr-Ahrweiler die angehenden Sommeliers und Weinfachberater in ihrer Ausbildung unterstützt und dort auch unterrichtet. Davor hat die IHK-geprüfte Sommeliere eine 18-jährige Laufbahn in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie (mit Stationen in Niederbayern, dem Ruhrgebiet, im Raum Köln/Bonn, der Queen Mary 2 und drei Jahre in der Schweiz) absolviert. Zörb befindet sich aktuell in der dualen Ausbildung zum Diploma/WSET Level 4 und Sommelier Meister IHK. -red-