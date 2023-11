1. Piwi-Symposium in Freiburg

Am 5. und 6. Dezember veranstaltet das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg sein erstes Internationales Piwi-Symposium. Im Programm stehen Vorträge, die sich überwiegend mit dem Anbau und der Vermarktung der Zukunftsrebsorten befassen – auch eine Verkostung am Abend des 5. Dezembers gehört dazu. Zu den Rednern gehören unter anderem der Rebveredler Volker Freytag, Neustadt/W., und die “Zukunftswinzerin” Eva Vollmer, Mainz. Die Veranstaltung findet nicht am Weinbauinstitut selbst statt, sondern im Forum Merzhausen. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Instituts WBI Freiburg. Die eigentliche Anmeldung erfolgt über den Online-Shop des Staatsweinguts und ist noch bis zum 20. November möglich. Die Teilnahme kostet 119 Euro, einschließlich Mittagessen an beiden Tagen. -red-