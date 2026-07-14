10. Herbst-Roadshow von Mack & Schühle

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Am 7. September in Berlin und am 8. September in Hannover lädt das Owener Importhaus Mack & Schühle wieder zur Herbst-Roadshow ein. Dort sollen sich die Besucherinnen und Besucher aus Fach(groß)handel und Gastronomie einen kompakten Überblick über die Markenwelt von Mack & Schühle verschaffen können. Dafür präsentieren laut Ankündigung des Unternehmens 21 Wein- und Spirituosenpartner ihre Produkte und Marken auf der Roadshow. Veranstaltungsorte sind das JW Marriot Hotel Berlin und das Maritim Airport Hotel Hannover. Nach Veranstaltungsbeginn jeweils um 14:00 Uhr findet bei beiden Locations um 15:00 Uhr ein Spirituosen-Tasting zu Aperitif- und After-Dinner-Drinks statt. -red-