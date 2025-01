+++ 100 Jahre Peter Mertes: Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte lud die Peter Mertes KG alle Mitarbeiter mit Angehörigen zu einem großen Fest mit Betriebsführungen ein, um das hundertjährige Bestehen der Kellerei zu feiern. „Guter Wein für alle“ war das Motto des Firmengründers Peter Mertes im Jahr 1924. Mit konsequenter Ausrichtung auf den Absatz über den Lebensmittelhandel führte die Familie Willkomm die Weinkellerei zu immer neuen Erfolgen. Heute werden in Bernkastel-Kues bis zu 1 Mio. Liter pro Tag gefüllt. -he-