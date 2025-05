Das Consejo Regulador der DOCa Rioja hat vor kurzem 14 zusätzliche Viñedo Singular klassifiziert. Am 31. Juli wurde die neue Verordnung des spanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (MAPA) veröffentlicht, in der die 14 neuen Viñedo Singular bekanntgegeben wurden. Dabei erhielten sieben Weingüter diese Klassifizierung erstmals. Insgesamt gibt es in der Rioja nun 162 Viñedo Singular, die zu 97 Eigentümern gehören und eine Fläche von über 265 ha umfassen. Die Kategorie soll den Terroirgedanken, den Innovations- sowie Pioniergeist von Rioja hervorheben. „Zum sechsten Mal in Folge ist es uns gelungen, das ohnehin schon vielfältige Angebot von Rioja um 14 neue Einzellagen zu bereichern", erklärt Fernando Ezquerro, Präsident des Kontrollrats der DOCa Rioja. Die Klassifizierung Viñedo Singular ist direkt mit der Herkunft der Weine verbunden. Die Weinberge müssen eine Reihe von Eigenschaften aufweisen und besondere Qualitätsmerkmale erfüllen. Zum Beispiel müssen die Weinberge mindestens 35 Jahre alt sein, die Erträge dürfen 5.000 kg/ha bei Rotweinsorten und 6.922 kg/ha bei Weißweinsorten nicht überschreiten. Außerdem darf ausschließlich per Hand gelesen werden und der Anbau muss umweltfreundlich sein. Zusätzlich durchlaufen die Weine zwei Verkostungen: die erste unmittelbar nach der Herstellung und die zweite kurz bevor die Weine in den Verkauf kommen. Die Mehrheit der Verkoster:innen muss den Wein als exzellent bewerten, damit er die Klassifizierung "Viñedo Singular" erhält. -red-