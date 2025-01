+++ 150 Jahre DWV: Ende Juni hat der Deutsche Weinbauverband e.V. (DWV), Bonn, sein 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Bei der Veranstaltung in Neustadt/Weinstraße berichtete Weinbaupräsident Klaus Schneider über aktuelle Brandthemen: Die Funktionsfähigkeit der Schutzgemeinschaften, eine Regulierung des Anbaupotentials auf EU-Ebene und die Berücksichtigung der Pflanzenschutzreduktionsstrategie der Branche waren die wesentlichen Forderungen. „Wir haben uns auch Gedanken gemacht, welche Biodiversitätsleistungen aus Sicht der Praxis und der Wissenschaft tatsächlich sinnvoll sind und wie diese auch ökonomisch tragfähig gestaltet werden können,“ so Schneider im Hinblick auf das Leitthema Biodiversität im Weinbau, das Dr. Christoph Hoffmann vom Julius-Kühn-Institut (JKI) anschließend beleuchtete. Zum selben Thema führte der DWV eine Podiumsdiskussion durch, auch vor dem Hintergrund, dass der Verband in seiner 150-jährigen Geschichte immer Wert auf die Vernetzung von weinbaulicher Praxis, Wissenschaft und Politik gelegt habe. Aus der Politik waren mit der rheinland-pfälzischen Weinbauministerin Daniela Schmitt und dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hochrangige Gäste in Neustadt anwesend. Im Rahmen der Jubiläumsfeier fand auch die Mitgliederversammlung des DWV statt. Dabei wurde Peter Albrecht, Winzer aus Heilbronn, als Vizepräsident ins DWV-Präsidium gewählt. Damit folgt er dem Anfang des Jahres verstorbenen Hermann Hohl, der seit 1997 den Sitz im DWV-Präsidium innehatte. -red-