6. Internationaler Scheurebe-Preis

Zum zweiten Mal bereits musste die Verkostung des Internationalen Scheurebe- Preises unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden. Das bedeutete (Mitte April) eine Verkostung mit nur sehr wenigen Juroren – allesamt unmittelbar vorher negativ getestet – und zwei volle Tage angenehmer, harter Arbeit bis insgesamt 246 Weine beurteilt waren. Dabei mussten die Prüfer stets auf den nötigen Sicherheitsabstand achten, was in den Räumen des Competence Centers Food & Beverage der DLG TestService GmbH in Gau-Bickelheim, wo alle unsere Verkostungen stattfinden, glücklicherweise kein Problem ist.

Im Jahr 2017 waren nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) in Deutschland 1.404 ha Rebland mit Scheurebe bepflanzt. Für 2018 gibt das DWI 1.412 ha an. Im Jahr 2019 kamen weitere 5 ha dazu. Es geht also langsam wieder aufwärts mit der Scheurebe. Knapp die Hälfte aller Scheu-Rebstöcke stehen in Rheinhessen. Das drückte sich auch im prozentualen Anteil der Anstellungen zum diesjährigen InternationalenScheurebe-Preis aus: 101 Muster, also etwas mehr als 40 % aller verkosteten Weine und damit zum exakt gleichen Anteil wie im Vorjahr, stammten aus Rheinhessen, dem größten deutschen Weinbaugebiet. Die Pfalz war mit 68 Proben vertreten, und die fränkischen Scheurebe-Weine stellten mit 32 Kandidaten die drittgrößte Fraktion. Darüber hinaus wurden 17 Weine von der Nahe, 12 aus Baden, je 2 aus Sachsen und vom Mittelrhein sowie je ein Rheingauer und ein Württemberger von der Jury begutachtet. 10 Weine kamen aus unserem Nachbarland Österreich.

Beim Blick auf die Ab-Hof-Preise der Weine fällt auf, dass immer weniger der zum Wettbewerb eingesandten Scheurebe-Flaschen zu unter 5 Euro zu haben sind. Im letzten Jahr waren es noch 10 % aller Muster, 2021 nur noch 7 %. Die meisten Produkte waren im Preisbereich von 5 bis 8 Euro angesiedelt. 60 % aller verkosteten Produkte lagen in dieser Preiskategorie. Immerhin noch knapp 20 % der Wettbewerbsweine sind für 8 bis 10 Euro ab Hof bei den Erzeugern zu haben. Das Preisniveau dürfte aus Erzeugersicht recht zufriedenstellend sein und könnte allen Winzern Mut machen, die sich bisher noch nicht trauten, mit ihren Scheurebe-Weinen bestimmte Preisschwellen zu überschreiten.

Wer glaubt, die Scheurebe wäre von der Restsüße her immer noch eher im lieblichen bis süßen Bereich anzutreffen, den müssen wir enttäuschen. Mit 143 Weinen lagen 58 % der Proben in einem Restzuckerbereich unter 18 g/l! Da auch 22 schäumende Kandidaten und 9 edelsüße Kreszenzen mit mehr als 100 g/l Restsüße dabei waren, bestand die milde bis süße Fraktion aus „nur“ 72 Weinen und hatte damit also einen Anteil von nicht einmal 30 %.

Über die Qualität der Weine sagen diese statistischen Daten allerdings gar nichts aus. Unsere verdeckte Vergleichsprobe zeigte einmal mehr: Die Scheu kann alles. Von knackig trocken bis hoch süß waren wieder einmal hervorragende Weine dabei.

Das Ermitteln der Sieger bereitete – wie in jedem Jahr – fast körperliche Schmerzen, da pro Kategorie leider nur die Top 3 Weine respektive deren Erzeuger aufs Treppchen kommen können. Alle anderen Weine, die mehr als 15 von 20 möglichen Punkten erreicht haben und damit als „sehr gut bis herausragend“ eingestuft wurden, werden mit einer „goldenen“ Urkunde belohnt. Darüber hinaus läuft derzeit der Antrag auf Zulassung des Scheurebe-Preises als offizieller Wettbewerb. Sobald die Bestätigung des Landes Rheinland-Pfalz vorliegt, werden die Erzeuger aller prämierten Weine informiert. Darüber wird man sich in diesem Jahr besonders in Franken freuen, denn jeder fünfte Podestplatz gehört 2021 einem fränkischen Winzer, die damit weit überproportional unter den Preisträgern vertreten sind. Sie stellten nur ein Achtel der Weine. Die großen Gewinner des Jahres 2021 sind die Pfälzer, die insgesamt neun Mal über einen Treppchenplatz jubeln dürfen, sechs Mal gibt es in Rheinhessen Grund zu großer Freude. Je einmal hat es ein Betrieb von der Nahe und aus Baden unter die TOP 3 geschafft.

Allgemeines Fazit des Scheu-Marathons: Der 2020er Jahrgang hat anscheinend nicht ganz die Power des 2019ers. Die meisten 2020er Weine sind sehr fein duftig, teilweise fast als zart zu beschreiben und sehr animierend, aber am Gaumen waren viele Proben – auch unter denen mit deutlicher Restsüße – eher schlank und elegant als opulent (wie wir es in den Vorjahren erlebt haben). So entstand schließlich ein sehr breites gutes Mittelfeld. Der Anteil der Weine, die mit mindestens 14 Punkten die Hürde für die Medaillenränge übersprungen haben, lag in diesem Jahr bei 35 %.

Grund zum Feiern gibt es für die Gewinner des Scheurebe-Preises dennoch mehr als genug, denn die Scheurebe steht generell für ein sehr gutes Preis-Genuss-Verhältnis. Leider lässt die derzeitige Situation keine Präsenzveranstaltungen zu. Die große Preisverleihung und die festliche Weinprobe in Alzey müssen auch in diesem Jahr ausfallen, aber die Teams von DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN und WEIN+MARKT schwärmen in der ersten Mai-Woche aus und bringen den Preisträgern ihre Urkunden und Trophäen persönlich nach Hause. Die Eindrücke, die wir bei den Winzern gesammelt haben, finden Sie in den nächsten Ausgaben von WEIN+MARKT und DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN.

KLAUS HERRMANN

Kategorie Perlwein/Schaumwein



Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte 1. Platz Weinhof Scheu, Schweigen-Rechtenbach 2020 Scheu de Scheu Secco Deutschland (Pfalz) Deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure 15,7 2. Platz Weingut Clemens, Sulzheim 2019 Sulzheimer Schildberg Rheinhessen Sekt b.A. brut 15,1 3. Platz Weingut Rothmeier, Landau 2018 Pfalz Sekt b.A. trocken 15,0

Weitere Empfehlungen der Jury



Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte Weinbau Hopfer, Tieschen (Österreich) 2020 Sämling 88 Österreich Frizzante trocken 14,8 Weingut Clemens, Sulzheim 2019 Sulzheimer Schildberg Rheinhessen Sekt b.A. halbtrocken 14,8 Weingut Schweickardt, Appenheim 2019 Winzersekt Rheinhessen Sekt b.A. halbtrocken 14,4 Weingut Goldschmidt, Worms-Pfeddersheim 2018

Rheinhessen Sekt b.A. halbtrocken 14,0

Kategorie Trocken





Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte 1. Platz Manz Wein, Weinolsheim 2020 Kalkstein Rheinhessen QW trocken 15,5 2. Platz Weingut Hillabrand, Willanzheim 2020 Bullenheimer Paradies „Alte Reben“ Franken QW trocken 15,2 3. Platz KleinWein, Hainfeld 2020 Fumé Pfalz QW trocken 15,1 3. Platz Weingut Wolfgang Schneider, Guldental 2020 Guldentaler Apostelberg Nahe QW trocken 15,1

Weitere Empfehlungen der Jury

Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte Weingut Gemünden, Bad Kreuznach 2020

Nahe QW trocken 15,0 Weingut Markus Schwaab, Kirrweiler 2020 Projekt Spielball Pfalz QW trocken 15,0 Weinhof Scheu, Schweigen-Rechtenbach 2020 Gutswein Pfalz QW trocken 14,9 Weingut Rossmann, Sankt Peter am Ottersbach (Österreich) 2020

Österreich / Steiermark QW trocken 14,8 Weingut Hiss, Eichstetten 2020 Eigenständig Baden QW trocken 14,8 Weingut Anlag-Nichterlein, Rhodt 2020 Rhodter Klosterpfad Pfalz QW trocken 14,8 Weinhaus Zöller, Kirrweiler 2020

Pfalz QW trocken 14,7 Weingut Mirjam Schneider, Mainz 2020 Distelfink Rheinhessen QW trocken 14,7 Weingut Fleischmann-Krieger, Rhodt 2020 Gutswein Pfalz QW trocken 14,7 Weingut Leo Sauer, Eibelstadt 2020

Franken Spätlese trocken 14,7 Weingut Freihof, Sommerach 2019 Nordheimer Franken QW trocken 14,6 Weingut Hammel, Kirchheim 2020 Kirchheimer Pfalz QW trocken 14,5 Weingut Thomas Dollt, Flemlingen 2020

Pfalz QW trocken 14,5 Weingut Eckehart Gröhl, Weinolsheim 2020

Rheinhessen QW trocken 14,4 Weingut Wernersbach, Dittelsheim-Hessloch 2020 von der Tonerde Rheinhessen QW trocken 14,4 Weingut Weegmüller, Neustadt-Haardt 2019

Pfalz QW trocken 14,4 Weingut Heinz J. Schwab, Bretzfeld 2020 *** Württemberg QW trocken 14,3 Neef-Emmich, Bermersheim 2020

Rheinhessen QW trocken 14,3 Weingut Gebrüder Kauer, Windesheim 2020

Nahe QW trocken 14,2 Weingut Thorsten Krieger, Rhodt 2020

Pfalz QW trocken 14,2 Weingut Schnabel, Gau-Bickelheim 2020

Rheinhessen QW trocken 14,2 Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim 2020 Ockenheimer Rheinhessen QW trocken 14,1 Weingut Jul. Ferd. Kimich, Deidesheim 2020

Pfalz Spätlese trocken 14,1 Weingut Engel, Flörsheim-Dalsheim (Distribution über Frischeparadies) 2019 engel Rheinhessen QW trocken 14,0 Weingut Büsser-Paukner, Gau-Odernheim 2020 Lieblingsstück Rheinhessen QW trocken 14,0

Kategorie Halbtrocken





Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte 1. Platz Weingut Geiger, Oberhausen 2020 2 Geigen Pfalz QW 15,9 2. Platz Weingut August Ziegler, Maikammer 2020 Mussbacher Eselshaut Pfalz QW feinherb 15,0 3. Platz Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim 2020 Ockenheimer Rheinhessen QW halbtrocken 14,9

Weitere Empfehlungen der Jury

Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte Weingut Busch, Volxheim 2020

Rheinhessen QW feinherb 14,5 Weingut Juliusspital Würzburg 2020 Gutswein Franken QW

14,4 Bürgerspital zum Hl. Geist Weingut, Würzburg 2020 Würzburger Franken Kabinett feinherb 14,2

Kategorie Lieblich





Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte 1. Platz Weingut Ernst Popp, Iphofen 2020 Iphöfer Kronsberg Franken Kabinett 15,7 2. Platz Staatlicher Hofkeller, Würzburg 2020 Abtswinder Altenberg Franken Kabinett 15,5 2. Platz Weingut Lamberth, Ludwigshöhe 2020 Rheinhessen QW mild 15,5 3. Platz Weingut Thomas Steigelmann, Neustadt 2020 Gimmeldinger Mandelgarten Pfalz QW 15,3

Weitere Empfehlungen der Jury

Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte Weingut Sankt Quirinius-Hof, Gau-Algesheim 2020 Ockenheimer Schönhölle Rheinhessen Spätlese

15,2 Weingut Flörsheimer Hof, Flörsheim-Dalsheim 2020

Rheinhessen QW

15,2 Weingut Ernst Popp, Iphofen 2020 Iphöfer Kronsberg Franken Spätlese

15,1 Weingut Schreieck, St. Martin 2020 Faszination Schloss Ludwigshöhe Pfalz QW

15,1 Weingut August Ziegler, Maikammer 2020 Gimmerlsinger Meerspinne Pfalz QW

15,0 Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg 2020 Weisenheimer Pfalz QW

14,8 Weinhaus Ludwig Wagner & Sohn, Maikammer 2020

Pfalz Kabinett

14,7 Weingut Familie Erbeldinger, Bechtheim 2020

Rheinhessen QW feinherb 14,6 Weingut Clemens, Sulzheim 2020 Majestätenwein Selina I. Rheinhessen QW feinherb 14,4 Winzer Stefan Bönsch, Dresden OT Langebrück 2019 S Sachsen Landwein

14,3 Weingut Semus, Bad Kreuznach 2020

Nahe QW

14,2 Herbert und Andrea Bendel, Maikammer 2020

Pfalz QW

14,2 Weinhaus Franz Hahn, Albersweiler 2020

Pfalz Spätlese

14,0

Kategorie Süß



Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte 1. Platz Weingut Beiser, Vendersheim 2020 Gutswein Rheinhessen QW fruchtsüß 15,9 2. Platz Weingut Fleischmann, Gau-Algesheim 2020 Gau-Algesheimer Goldberg Rheinhessen Spätlese 15,8 3. Platz Weinhaus Zöller, Kirrweiler 2020 Pfalz Spätlese 15,7 3. Platz Winzergenossenschaft Kallstadt eG 2019 Kallstadter Kobnert Pfalz Spätlese 15,7

Weitere Empfehlungen der Jury



Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte Weingut Ernst Bretz, Bechtolsheim 2019 Bechtolsheimer Petersberg Rheinhessen Spätlese

15,5 Weingut Enk, Dorsheim 2020

Nahe QW

15,3 Weingut August Ziegler, Maikammer 2019 Gimmeldinger Meerspinne Pfalz Kabinett

15,3 Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim 2020 Ockenheimer St. Jakobsberg Rheinhessen Spätlese

15,2 Wein- und Sekthaus Schreieck, Maikammer 2020 edel & süß Pfalz QW

15,1 Weingut Darting, Bad Dürkheim 2020 Ungsteiner Honigsäckel Pfalz Spätlese

15,0 Weingut Ralf Hundemer, Hainfeld 2020 Hainfelder Kapelle Exclusiv Pfalz QW feinfruchtig 15,0 Weingut Rothmeier, Landau 2018 sweet Chapel Pfalz Spätlese

14,8 Weingut Friedel Herrmann, Guldental 2019 Guldentaler Hipperch Nahe Spätlese süß 14,8 Weingut Weegmüller, Neustadt-Haardt 2020 Märchenzauber Pfalz Spätlese

14,6 Weingut Brandt, Hessloch 2020

Rheinhessen Spätlese

14,5 Weingut Eisenbach-Korn, Oberheimbach 2020 Süße Verführung Mittelrhein QW edelsüß 14,4 Weingut Thomas Dollt, Flemlingen 2020 Duft und Liebe Pfalz QW süß 14,4 Weingut Ernst Bretz, Bechtolsheim 2019 Bechtolsheimer Petersberg Rheinhessen Spätlese

14,3 Weingut Thomas-Rüb, Flonheim 2020 Flonheimer Geisterberg Rheinhessen QW

14,0

Kategorie Edelsüß

Erzeuger, Ort Jahr Weinname Anbaugebiet Qualität Geschmack Punkte 1. Platz Weingut Hans Wirsching, Iphofen 2018 Iphöfer Kronsberg Franken Beerenauslese 17,0 2. Platz Sasbacher Winzerkeller eG 2017 Sasbacher Limburg Baden Beerenauslese 16,7 3. Platz Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Deidesheim 2019 Pfalz Auslese 16,6

Weitere Empfehlungen der Jury