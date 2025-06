75 Jahre Gemeinschaftswerbung

Mit der Deutschen Weinwerbung GmbH wurde am 27. August 1949 der Vorläufer des heutigen Deutschen Weininstituts (DWI) gegründet. Das Jubiläum zum 75. „Geburtstag“ der Gemeinschaftswerbung für deutschen Wein haben zahlreiche Repräsentanten zum Anlass genommen, um die Arbeit des DWI zu würdigen. So betonte Klaus Schneider, der Präsident des Deutschen Weinbauverbands und Aufsichtsratsvorsitzender im Deutschen Weinfonds (DWF): „Das DWI fördert seit 75 Jahren das Image und Ansehen unserer Weine im In- und Ausland. Hierzu immer wieder neue Ideen und Strategien zu entwickeln, ist eine bemerkenswerte Leistung. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund geringer werdender Mittel für die Weinwerbung.“ Schneider hob zudem die Bedeutung der internationalen Präsenz des DWI hervor. „Die Vermittlung von Kontakten für die Betriebe in diese Märkte oder auch die regelmäßigen Informationsveranstaltungen für Exporteure sind hervorragende Instrumente für unsere Branche.“

Für Peter Rotthaus, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Weinkellereien und DWF-Aufsichtsratsmitglied, sind neben den klassischen Marketingmaßnahmen der Gemeinschafts­werbung insbesondere die DWI-Schulungen, die Pressearbeit und Marktforschung sowie die Messeauftritte und die zunehmende Social-Media-Arbeit wertvolle Aufgaben, die das DWI für die Branche leistet. „Angesichts eines rückläufigen Weinkonsums und eines wachsenden Wettbewerbs auf dem deutschen wie auch den internationalen Weinmärkten, ist die brancheninterne Arbeit des DWI über alle Betriebsformen und Regionen hinweg umso wichtiger“, erklärt Marian Kopp, Geschäftsführer der Lauffener Weingärtner und DWF-Aufsichtsratsmitglied. Die deutsche Weinbranche wird von den drei großen Gruppierungen der Weingüter, Winzergenossenschaften und Weinkellereien getragen. Sie wirken gleichberechtigt im Aufsichtsrat des Deutschen Weinfonds mit.

Der DWF nimmt die im Weingesetz festgeschriebenen Abgaben ein und gibt sie an das DWI zur Durchführung der Maßnahmen und Aktivitäten weiter. Weitere Stimmen und einen Podcast zum Jubiläum gibt es auf der Website des DWI, das ab sofort auch offizieller Unterstützer und Hauptsponsor des Institute of Masters of Wine (IMW) ist. -red-