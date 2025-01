91 EcoWinner 2024 gekürt

Unter der Leitung der Journalistin und Önologin Dagmar Ehrlich wurden beim 29. EcoWinner-Wettbewerb des Bundesverbands Ökologischer Weinbau e.V. (Ecovin), im DLR in Oppenheim 91 Siegerweine gekürt. 84 ökologisch arbeitende Weingüter aus zehn deutschen Anbaugebieten hatten 443 Weine eingereicht, die von 40 professionellen Verkostern aus Gastronomie, Weinbranche und Journalismus einer fachkundigen Prüfung unterzogen wurden. Der EcoWinner-Wettbewerb ist der älteste Bioweinpreis Deutschlands und wird nach offiziellen Richtlinien der OIV (Internationale Organisation für Rebe und Wein, Dijon, Frankreich) durchgeführt. Gewinnen können Weine, wenn sie in der Blindverkostung mindestens 85 von 100 möglichen Punkten erreichen. Die begehrte Auszeichnung erhalten jedoch nur die besten 20% einer Kategorie. Die Liste der EcoWinner 2024 finden Sie hier . -he-