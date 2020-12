Accolade künftig ohne Bergmann

Hans G. Bergmann

© W+M

Hans G. Bergmann (Jahrgang 1975) verlässt im Januar 2021 nach mehr als 12 Jahren Accolade Wines. Dies bestätigt er gegenüber WEIN+MARKT. Der Diplom-Kaufmann (der zudem Diplom-Sommelier und WSET-Educator ist) kam 2008 zu dem Unternehmen, das damals noch als Constellation Wines firmierte. Davor war er Vertriebsdirektor bei Nestlé gewesen. Er war zunächst für Österreich, ab 2009 zusätzlich für die Schweiz und den deutschen Fachhandel zuständig. Ab 2013 trug er dann die komplette Verantwortung für die D-A-CH-Region. Wenige Monate nach der Übernahme von Accolade Wines durch das Private-Equity-Unternehmen Carlyle Group wurde der Accolade-Vertrieb in England zentralisiert und in einen kanalspezifischen Vertrieb umstrukturiert. Bergmann wurde dabei zum Channel Director Fine Wine EMEA (Europe, Middle East, Africa) ernannt und bearbeitet in dieser Rolle mit seinem Team aus 13 Vertriebsmanagern über 90 Fine-Wine-Kunden. Die Kunden werden derzeit an den zentralisierten Vertrieb in England übergeben. Dem Vernehmen nach möchte sich Bergmann in den kommenden Monaten auf private Projekte konzentrieren, um dann vermutlich ab der zweiten Jahreshälfte 2021 seine Erfahrungen wieder der Weinbranche zur Verfügung zu stellen. –ja-