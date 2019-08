Accolade verkauft Stanley Winery an Duxton

Das seit 2018 vom Private-Equity-Unternehmen Carlyle Group geführte Unternehmen Accolade Wines macht bei der laufenden Umstrukturierung und Überprüfung der Produktion Fortschritte. Accolade verkauft seine Stanley Winery an den Agrarspezialisten Duxton, genauer an dessen Produktionstochterunternehmen Duxton Vineyards. Der Deal soll – Einverständnis der Wettbewerbshüter vorausgesetzt – voraussichtlich im September 2019 abgeschlossen werden. Duxton, der nach Unternehmensangaben bereits ein „bedeutender Kunde“ der Stanley Winery gewesen ist, wird das Gelände weiterhin für Weinproduktion und -lagerung nutzen. Das Unternehmen besitzt bereits mehrere große Rebflächen in der Region Murray Darling und konzentriert sich aktuell auf ein Portfolio von 21 landwirtschaftlichen Betrieben mit 540.000 ha Ackerland. Das Unternehmen will die Präsenz in der Region erhöhen und beabsichtigt laut Unternehmensangaben, „mögliche Beschäftigungsverhältnisse“ mit den bestehenden Mitarbeitern der Stanley Winery vor Abschluss des Verkaufs zu besprechen. Der Accolade-Vorsitzende Ari Mervis sagte: „Der Verkauf der Stanley Winery markiert einen wichtigen Meilenstein in der Restrukturierung unserer australischen Aktivitäten und legt mit dem Ausbau unserer Berri-Anlage den Grundstein für einen effizient wachsenden Absatz unseres Markenportfolios im In- und Ausland.“ Die Stanley-Weinserie soll „eine wichtige Marke im Accolade-Portfolio bleiben“, jedoch werde die gesamte Produktion und Lagerung an die Accolade-eigene Berri Winery in Südaustralien übertragen. Accolade hat kürzlich rund 40 Mio. Dollar in eine neue Abfüllanlage und Lagerhalle an diesem Standort investiert und 40 neue Arbeitsplätze geschaffen. Im März dieses Jahres hatte das Unternehmen die Kellerei Knappstein im Clare Valley zum Verkauf angeboten, im vergangenen Monat wurde in Presseberichten bekannt, dass Houghton Wines im Swan Valley (für kolportierte 15 Mio. Dollar) verkauft werden soll. -ja