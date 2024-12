AFFW nimmt zwei Neue auf

Australia's First Families of Wine (AFFW) gibt die Aufnahme von zwei weiteren Weingütern, Best's Great Western und Clonakilla, in die Gruppe bekannt. Die Zahl der AFFW-Mitglieder steigt damit auf zwölf. Die Mitgliedschaft in dieser Gruppe unterliegt strengen Kriterien, zu denen Mehrgenerationenfolge, außergewöhnliche Weinbergslagen sowie „ikonische Weine mit langem Stammbaum“ gehören. Umweltpraktiken und ein langfristiges Export-Engagement sind für das Kollektiv ebenfalls von größter Bedeutung. Das 1866 gegründete und seit 1920 von der Familie Thompson geführte Weingut Best's Great Western liegt in der Region Great Western in Victoria und rühmt sich einiger der ältesten Rebstöcke der Welt. Clonakilla wurde 1971 von dem irischen Forscher John Kirk gegründet und hat sich von einem kleinen Familienbetrieb zu einem der größten Familienweingüter Australiens entwickelt. Clonakilla liegt im Canberra District. -red-