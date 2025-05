Ahr Winzer mit neuer Doppelspitze

Markus Riegeler (54) und Oliver Swiatek (55) starten ab 1. August für die Ahr Winzer eG und Dagernova Weinmanufaktur, Bad Neuenahr-Ahrweiler – Riegeler als neuer geschäftsführender Vorstand, Swiatek als Vorstand Vertrieb und Marketing. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Riegeler folgt auf Christian Poppelreuter, der bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte, sein Vorstandsmandat niederzulegen. Swiatek übernimmt die Marketing- und Vertriebsverantwortung von Vivien Greber, „der das Unternehmen zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen“, wie es in der Mitteilung heißt. Riegeler ist Diplom-Kaufmann und war in den zurückliegenden rund 20 Jahren in Unternehmen der Getränkewirtschaft im kaufmännischen Bereich in Führungsfunktionen tätig, unter anderem bei der Radeberger Gruppe, bei Getränke Essmann, Lingen, und zuletzt (von April 2023 bis Mai 2024) in der Geschäftsführung von Splendid Drinks, Chemnitz. Swiatek ist Hotelkaufmann und war über 24 Jahre in verschiedenen Positionen für die kalifornische Ernest & Julio Gallo Winery im Einsatz (zuletzt als Field Marketing Manager Fine Wine BeNeLux/Nordics), bevor er im Juni 2022 bei dem französischen Unternehmen Cordier Wines als Country Manager sowie Manager of Sales für Nordics & Deutschland anheuerte. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Ahr Winzer, Dietmar Surges, verspricht sich von der Verpflichtung der beiden erfahrenen Neuzugänge „einen reibungslosen Übergang von den derzeitigen Vorständen und eine erfolgreiche Fortführung der Geschäfte“. „Das neue Vorstandsteam bringt ein erhebliches Know-how mit ins Unternehmen, das wir nach den schweren Jahren für die zukünftige Entwicklung in der herausfordernden Marktsituation sehr gut gebrauchen können“, erklärt Surges. -red-