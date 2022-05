+++ Allegrini-Weingüter bei Saro Wines: Die in der Schweiz beheimatete Weinagentur Saro Wines, Grenchen, hat ab dem 1. Januar 2022 die exklusive Vertretung der Weingüter Allegrini Estates, Poggio al Tesoro (Bolgheri) und San Polo (Montalcino) in Deutschland übernommen. Dies meldet das Unternehmen. „Diese prestigeträchtigen Weingüter bereichern unser Portfolio“, sagt Rosario Anfuso, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. „Ein weiterer Schritt nach vorn, der mich und mein Team für die Schwierigkeiten entschädigt, mit denen wir in einem hart umkämpften Markt wie Deutschland konfrontiert sind, insbesondere in Zeiten einer Pandemie.“ Saro Wines vertritt neben Allegrini nach eigener Angabe Weingüter wie Masciarelli, Fontanafredda, Mastroberardino, Umani Ronchi, Bisol auch auf anderen wichtigen europäischen Märkten. -ja-