++ Alphonse Mellot bei Smart-Wines: Das Sancerre-Weingut Alphonse Mellot und die Kölner Smart-Wines GmbH gehen eine Vertriebskooperation ein. Laut Smart-Wines habe das Weingut in seiner mehr als 500-jährigen Geschichte dazu beigetragen, Sancerre in der internationalen Weinwelt bekannt zu machen. „Nicht umsonst wird die Stellung des Weinguts in Sancerre oft so beschrieben: ‚hors concours' – ohne Konkurrenz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alphonse Mellot,“ so Per Soehlke, Geschäftsführer von Smart-Wines. -red-