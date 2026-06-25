Alpina erweitert Burgund-Sortiment

Alpina Wein übernimmt exklusiv den Deutschland-Import des Weinguts Vignobles des Cabottes aus Burgund. Das gibt das Buchloer Unternehmen bekannt, das neben dem Import auch Vertrieb und Repräsentation auf dem deutschen Markt übernimmt. Vignobles des Cabottes verfügt über 35 ha Weinberge in der Region Côte de Beaune und produziert unter anderem Grand-Cru-Weine der Appellation Puligny-Montrachet. Es gehört zur Gruppe Artémis Domaines, der Weinsparte von François Pinault, der auch Château Latour sein Eigen nennt. „Wir sind stolz, mit Vignobles des Cabottes ein Weingut zu vertreten, das höchste Qualität mit großer Geschichte verbindet. Diese Partnerschaft ergänzt unser Portfolio auf ideale Weise“, sagt Pierre Enjalbert, Geschäftsführer von Alpina Wein. -red-