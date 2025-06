Alpla lanciert PET-Weinflasche

Bruchsicher, recycelbar, lediglich 50 Gramm leicht und wegen geringen Energiebedarfs bei Transport und Formbarkeit nach Einschätzung der beteiligten Unternehmen nachhaltiger als Glas – der österreichische Kunststoffverpackungsspezialist Alpla bringt eine wiederverwertbare Weinflasche aus PET auf den Markt. Die Flasche wiegt nur rund ein Achtel gegenüber handelsüblichen Flaschen, senkt den CO2-Fußabdruck um bis zu 50 Prozent und sorgt für bis zu 30 Prozent Preisersparnis, heißt es in einer Mitteilung zum Markteintritt. Der Pilotkunde ist dabei die zur Rewe International gehörende österreichische Kellerei Wegenstein GmbH. Die Flasche kann zu 100 Prozent aus PET-Recyclingmaterial (rPET) gefertigt werden und ist ab sofort in den Flaschengrößen 0,75 Liter und 1 Liter verfügbar. Die nachhaltige Verpackungslösung funktioniere mit herkömmlichen Metall-Drehverschlüssen, sei kompatibel mit den Abfülllinien des Weinherstellers und sorge so für Flexibilität. -ja-