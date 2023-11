Amon folgt auf Bierbaum

Die Weinkellerei Lenz Moser AG, Rohrendorf bei Krems, hat mit Helmut Amon einen neuen Marketingleiter eingestellt. Der gebürtige Kremser kommt aus einer Gastronomie-Familie und war zuvor im Sportmarketing beschäftigt. „Lenz Moser bietet eine Vielfalt an herausragenden Qualitätsweinen und verfügt über ein starkes Team. Ich sehe meinen Auftrag darin, die innovativen Einflüsse dieser traditionsreichen Weinkellerei hervorzuheben. Ebenso gilt es, die Themen Nachhaltigkeit und regionales Engagement mehr in den Fokus zu rücken. Vor mir liegt eine anspruchsvolle Aufgabe, der ich mit großer Motivation entgegenblicke“, so Helmut Amon in einer Pressemitteilung. Er folgt damit auf Christoph Bierbaum, der das Unternehmen Ende September verlassen hat und inzwischen Marketingleiter bei der ATC Generalunternehmungen GmbH, einem Bauunternehmen in St. Pölten, ist. -red-