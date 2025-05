Andrea Adams verstorben

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. (BWV), Mainz, trauert um seine Hauptgeschäftsführerin Andrea Adams, die am 7. August 2024 im Alter von 53 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. BWV-Präsident Ökonomierat Eberhard Hartelt und BWV-Ehrenpräsident Ökonomierat Norbert Schindler würdigen Adams als prägende Persönlichkeit des Verbands und als überaus geschätzten Menschen, der nicht nur innerhalb des BWV in höchstem Maße anerkannt war. Nach ihrem Studium der Agrarwirtschaft an der Technischen Hochschule Bingen, an der sie auch dozierte und zur Ehrensenatorin ernannt wurde, war Andrea Adams 25 Jahre für den BWV tätig. Ihre Laufbahn begann sie als Referentin für Betriebswirtschaft und Agrarförderung. Später übernahm sie auch das Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wurde 2005 zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin und 2015 zur Hauptgeschäftsführerin ernannt. Darüber hinaus gehörte sie verschiedenen Gremien landwirtschaftlicher Institutionen auf Landes- und Bundesebene an, war Geschäftsführerin des Landesmarktverbands für Vieh und Fleisch Rheinland-Pfalz e.V. und als ehrenamtliche Richterin am Landesarbeitsgericht aktiv. Beim Deutschen Bauernverband e.V. brachte sie ihre Expertise über viele Jahre in der Arbeitsgruppe für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU ein. -red-