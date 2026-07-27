Anmeldung für Piwi-Preis läuft

Der Deutsche Piwi-Weinpreis geht nach seiner Premiere im Jahr 2025 in die nächste Runde. Noch bis zum 15. September 2026 läuft die Anmeldephase für den Wettbewerb, den die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) und Piwi Deutschland initiiert haben. Dieser setze laut Presseaussendung „ein deutliches Zeichen für die Zukunft des nachhaltigen Weinbaus und die wachsende Bedeutung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten“. Teilnahmeberechtigt sind alle Weine, Perlweine und Schaumweine aus widerstandsfähigen Rebsorten, die seit 1992 über eine saatgutrechtliche Zulassung verfügen. Die Weine müssen zu mindestens 85% (ohne Berücksichtigung der Süßreserve) aus diesen Sorten bestehen. -red-