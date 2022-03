+++ ASI startet Jobbörse für ukrainische Kollegen: Die Association de la Sommellerie Internationale ASI hat eine Aktion zur besseren Unterstützung ihrer geflüchteten ukrainischen Kolleg*innen gegründet. Das Team um Peer F. Holm (Generalsekretär der ASI) und William Wouters (Präsident der ASI) will helfen, den Geflüchteten einfach und schnell Arbeit zu vermitteln. Dafür wurde eine provisorische Jobbörse geschaffen, in der potentielle Arbeitgeber Jobs einstellen können: https://www.asi.info/members/ukraine-initiative-jobs-form/. Alle dort eingetragenen Angebote werden händisch kontrolliert bevor sie veröffentlicht werden, so dass keine zweifelhaften Offerten erscheinen. Die Website mit den Jobangeboten https://www.asi.info/members/ukraine-initiative-job-offers/ wird dann über ASI-Kontakte in die ukrainische Community kommuniziert. -red-