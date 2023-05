Atrify von GS1 an 1 World Sync

Zwei der weltweit bedeutendsten Stammdatenpools gehen zusammen. GS1 Germany, Köln, hat am 9. Mai bekanntgegeben, 100 Prozent der Anteile an der Tochter-Gesellschaft Atrify an 1 World Sync, Chicago, veräußert zu haben. 2019 war das Joint Venture 1 World Sync getrennt worden, nachdem GS1 US als einer der Gesellschafter sich aus dem Datenpool-Geschäft zurückgezogen hatte. Der deutsche Teil der 1 World Sync firmierte um in die Atrify GmbH und verblieb bei der deutschen Gesellschaft GS1 Germany. Der andere Teil wurde an den Technologie-Investor Battery Ventures veräußert. „Der Zusammenschluss von 1 World Sync und Atrify verbessert unsere Möglichkeiten erheblich, unseren gemeinsamen globalen Kundenstamm zu bedienen", so Steve Sivitter, Geschäftsführer 1 World Sync. „Die Geschichte zwischen den beiden Unternehmen macht dies zu einer natürlichen und für beide Seiten vorteilhaften Kombination. Zusammen laufen über 64 Prozent aller im GDSN (Globales Daten-Synchronisations-Netzwerk; Anmerkung der Redaktion) registrierten Produktdaten über unsere Plattformen.“ Dies gebe den weltweit größten Marken, Einzelhändlern und GS1-Mitgliedsorganisationen die Möglichkeit, ihren wachsenden globalen Content- und Datenbedarf über einen einzigen Anbieter zu decken. Zu den Vorteilen zähle erstens die Betreuung der globalen Kunden durch einen einzigen Anbieter, der die Kontinuität von Lösungen, Dienstleistungen und Support in Nordamerika und Europa gewährleistet, zweitens die erweiterte Fähigkeit, die Bedürfnisse von GS1-Mitgliedsorganisationen und Gesundheitslösungen für medizinische Geräte zu erfüllen und drittens die Expertise in der Erstellung, Verwaltung und Synchronisierung von Omnichannel-Produktinhalten auf dem europäischen Markt. Die Standardisierung der Zielmarktprofile im GDSN verbleiben wie gehabt auf der Plattform von GS1 Germany. Auch die Anbindung von Atrify an das GDSN bleibt nach Unternehmensangaben unberührt. -red-