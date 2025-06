Aus für Gleichner’s Wine & Spirits

Jörg Timo Gleichner hat am 16. August seinen Laden Gleichner’s Wine & Spirits in Reutlingen (Obere Wässere 4) geschlossen. Der Entschluss sei „schweren Herzens“ gefallen, erklären Gleichner und seine Frau Katrin auf der Website des Unternehmens. „Der stationäre Handel wird zu wenig angenommen, als dass es sich rechnet“, hat Gleichner gegenüber der „Südwest Presse“ erläutert. Auch ein im Mai 2023 gestarteter Hilferuf zur Unterstützung des Fachgeschäfts habe das Aus nicht verhindern können. Am ersten Tag nach dem öffentlichen Hilferuf hätten Timo und Katrin Gleichner zwar so viel Umsatz gemacht wie an keinem anderen Tag in vier Jahren. Die Kunden hätten eingekauft wie im Rausch. Bis zu den Sommerferien 2023 sei das Geschäft gut gelaufen, und auch danach sei die Nachfrage vollkommen in Ordnung gewesen. Doch nach und nach sei wieder weniger Kundschaft in den Laden gekommen. Der Effekt des Hilferufs sei nicht langfristig gewesen. Die Konsequenz: die Geschäftsauflösung. -red-