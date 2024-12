Aus Sopexa wird Hopscotch Season

Einen Monat nach der vollständigen Übernahme durch Hopscotch hat die Kommunikationsagentur Sopexa ihren Namen in Hopscotch Season geändert. „Die Änderung ist Teil der dynamischen Entwicklung des Unternehmens und macht es zu einer führenden Marke in der Lebensmittel- und Getränkekommunikation, die fast 300 Experten in EMEA, Amerika und Asien vereint“, heißt es dazu in einer aktuellen Pressemitteilung des Hauses. Diese Entwicklung werde es Hopscotch Season ermöglichen, Kommunikationsaktivitäten weltweit anzubieten und sich dabei auf das branchenspezifische Know-how der Gruppe zu stützen. Die 100-prozentige Integration von Sopexa in Hopscotch ist der letzte Schritt in einer Geschichte, die 2016 mit der ersten Beteiligung der Gruppe an Sopexa begann. Der Zusammenschluss wurde 2019 weiter verstärkt, jetzt wird Sopexa unter dem neuen Namen vollständig integriert. Von der neuen Konstellation versprechen sich die Beteiligten „klare Synergieeffekte“ und das Erschließen neuer Märkte. Die in Frankreich gegründete internationale Kommunikationsgruppe Hopscotch offeriert einen Dienstleistungsmix aus den Bereichen Event-Management, Sales, Digitalisierung, Influencer-Marketing, PR und Marketing Services. Sie verfügt heute nach eigenen Angaben über ein internationales Netz von 40 Büros auf fünf Kontinenten und ist in über 60 Ländern tätig. Die an der Euronext Growth Paris börsennotierte Gruppe erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 271 Millionen Euro und eine Bruttomarge von 93 Millionen Euro. Hopscotch Season versteht sich als eine internationale Marketing- und Kommunikationsberatung, deren weltweit agierende Teams seit über 60 Jahren auf die Gebiete Lebensmittel, Getränke und Lifestyle spezialisiert sind. Hopscotch Season umfasst ein integriertes internationales Netzwerk von mehr als 30 Agenturen. Das Unternehmen konzipiert und realisiert Medien-, PR-, Influencer-, Digital-, Event- und Trade-Marketing-Kampagnen, die auf die jeweiligen Märkte zugeschnitten sind. Das 20-köpfige deutsche Team arbeitet von den Standorten Düsseldorf und Hamburg aus. -red-