Aus Winade wird Winu

Aus der Winade Getränke GmbH, Gerbach, wird die Winu Alkoholfrei GmbH. Das Unternehmen ist mit alkoholfreien Erfrischungsgetränken auf Weinbasis („Winade”) sowie alkoholfreien Weinen, Schaumweinen und Seccos auf dem Markt präsent – allesamt bio und vegan. Um den Auftritt zu vereinheitlichen, soll Winu als Dachmarke präsent sein. Schließlich habe es die bisherige Aufmachung erschwert, die unterschiedlich benannten Produktfamilien einer gemeinsamen Dachmarke zuzuordnen, so Prokuristin Friederike von Dewitz im Gespräch mit WEIN+MARKT. Der gemeinsame Absender Winu soll nun leichter zu identifizieren sein. Gleichzeitig halte man an der Produktfamilie Winade fest, weil diese erfolgreich eingeführt ist und der gesamten Kategorie zu einem Namen beim Konsumenten verholfen habe. Das modifizierte Design speziell bei der Winade beinhaltet nun das Winu-Logo am Rande des Etiketts mit dem Markennamen Winade in der Mitte des Etiketts. Auch personell hat es beim rheinland-pfälzischen Unternehmen einen Wandel gegeben. Im Dezember 2022 hat der bisherige Geschäftsführer Christian Gruber das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, bestätigt Friederike von Dewitz. Seit seinem Weggang ist sie für das operative und strategische Geschäft zuständig und hat auch die Impulse für den Relaunch gegeben. -swe-