Ausschreibung 9. Internationaler Scheurebe-Preis

Anmeldeschluss: 12. April 2024 Hier geht’s zum Anmeldeformular! geht’s zum Anmeldeformular! Wir freuen uns auf Ihre Weine und wünschen Ihnen schon heute viel Erfolg. Bankverbindung: Commerzbank AG Wiesbaden; Fachverlag Dr. Fraund; Stichwort: Scheurebe; IBAN DE23 5108 0060 0010 2210 00 Die Teilnahmegebühr beträgt nach wie vor 47,60 Euro inklusive Mehrwertsteuer pro Wein. Bitte schicken Sie uns von jedem Wein je 2 Flaschen – wenn möglich, keine Fassproben. In WEIN+MARKT, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN, Online-Medien und der Tagespresse werden wir über die Ergebnisse berichten.

Die Verkostung wird am 26. April stattfinden. So haben die Weine etwas mehr Zeit als in den Vorjahren, ihr feines Aroma zu entwickeln.