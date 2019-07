Australien erntet rund 1,73 Mio. t Trauben

Nach aktuellen Schätzungen wird die australische Weinernte 2019 bei 1,73 Mio. t Trauben liegen. Dies geht aus einer Meldung des Verbands Wine Australia hervor. Dieser Wert liegt nur 1% unter dem langjährigen Mittel, also deutlich über der ursprünglichen Schätzung, die sich auf 10 bis 20% weniger Erntemenge als 2018 belief. Viele Regionen haben deutliche Verluste gegenüber dem Vorjahr hinnehmen müssen, darunter die bedeutenden Gebiete Barossa, Adelaide Hills und Clare Valley. Die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit wurden durch ein gutes Blätterdach-Management und Bewässerungssysteme gemildert, während die Trockenzeit den Krankheitsdruck reduzierte und die niedrigeren Erträge auf der qualitativen Seite durch außergewöhnliche Farbe und Geschmack der Weine ausgeglichen wurden.

Die größten Gewinner bei der prozentualen Abweichung gegenüber dem Vorjahr saßen an der Limestone Coast (Coonawarra, Padthaway und Wrattonbully), die wärmeren Inlandregionen (also Riverland, Riverina sowie Murray Darling-Swan Hill) verzeichneten ganz ähnliche Mengen wie 2018. Rotweinsorten schnitten in Bezug auf den Ertrag im Allgemeinen besser ab als Weißwein-Sorten, wobei die Menge um 2% zunahm, während Weißweinsorten 8% weniger verzeichneten. Bei den Rebsorten gab es meist nur geringe Veränderungen, mit Ausnahme von Chardonnay (-12%). Dort wurde mit 356.250 t die niedrigste Erntemenge der vergangenen fünf Jahre erzielt. Damit sank ihr Anteil am nationalen Erntemenge auf 2%, entsprechend ihrem Exportanteil im Jahr 2018. Shiraz blieb mit 418.364 t (Trend: -2%) mit 44% der roten und 24% der gesamten Erntemenge die dominierende Sorte. Shiraz macht 29% des exportierten australischen Weins aus. Der nationale durchschnittliche Einkaufspreis lag 2019 bei 664 australische Dollar (AUD) pro Tonne und damit um 9% über dem Gesamtdurchschnittswert 2018 von 611 AUD/t. Dies ist der höchste Wert seit 2008. Die Australier verzeichneten den fünften Jahrgang in Folge, bei dem der durchschnittliche Einkaufspreis für Weintrauben gestiegen ist, erreicht aber bislang nur 71% des Rekordniveaus (Spitzenwerte von 2001: 933 AUD/t). -ja-