Australien mit erneut kleinem Jahrgang

Die australische Weinlese belief sich 2026 auf 1,27 Mio. t, teilt die Organisation Wine Australia mit. Das entspreche einem RÃ¼ckgang um 300.000 t (-19%) gegenÃ¼ber der Lese von 2025 und bedeute die geringste Menge seit dem Jahr 2000. Der Zehn-Jahres-Durchschnitt von 1,69 Mio. t wurde um 25% unterschritten. Dabei ging die Menge Ã¼ber die australischen Weinbauregionen hinweg relativ gleichmÃ¤ÃŸig zurÃ¼ck. Neben Wetterkapriolen sei der Hauptgrund die schwindende Nachfrage auf dem Weltmarkt. 80% des MengenrÃ¼ckgangs betreffe Rotwein. Trotz der seit vier Jahren unterdurchschnittlichen Ernten habe sich die Lage hinsichtlich der Traubenpreise nicht entspannt. -red-