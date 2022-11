Azubi-Projekt als Spende für die Ahr

„Von der Traube bis ins Glas“ - dieser Aufgabe stellten sich die Azubis 2021/2022 des Staatsweinguts Freiburg. Die sieben Auszubildenden des Gutsbetriebs Blankenhornsberg in Ihringen sowie die sechs aus dem Gutsbetrieb Freiburg erhielten im September 2021 die Aufgabe, bis zur Frühjahrsweinprobe am 23. und 24. April 2022 einen Rosé-Wein und einen Weißburgunder zu kreieren. Der „Flamingo“- Rosé und der Weißburgunder „Werdegang“ wurden für rund 3.200 Euro verkauft. Mit zusätzlichen Erlösen aus einem Gewinnspiel spendeten die Azubis schließlich 3.305,48 Euro via AHR – A wine region needs Help for Rebuilding e.V. an die Winzerkollegen an der Ahr. -red-