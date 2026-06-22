Bacardi beruft Deutschland-Chef

Bacardi hat einen neuen Business Unit Director für Deutschland ernannt: Andres Clarke Winkler ist nun für die geschäftlichen Aktivitäten des familiengeführten Spirituosenunternehmens in Deutschland verantwortlich, teilt Bacardi mit. Winkler, der künftig das On- und Off-Trade-Geschäft verantwortet, stammt aus den Reihen des Unternehmens. In den vergangenen sechs Jahren war er in leitenden Positionen bei Bacardi tätig, zuletzt vier Jahre lang als CFO für Lateinamerika und die Karibik. „Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Bacardi, der sowohl faszinierend als auch herausfordernd ist“, sagt Andres Clarke Winkler. Mit seiner neuen Aufgabe soll er nun das Wachstum der Marken des Unternehmens vorantreiben, darunter Bacardi Rum, Martini Vermouth, Patrón Tequila, Bombay Sapphire Gin, Grey Goose Vodka und St-Germain Holunderblütenlikör. -red-