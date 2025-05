Baden schafft Stelle für Lang

Zum Jahresbeginn hat Katrin Lang, Deutsche Weinkönigin 2022/23, beim Badischen Weinbauverband in Freiburg eine neu geschaffene Stelle als Referentin angetreten. Die Stelle für Herkunftskommunikation sei eingerichtet worden, nachdem klar wurde, dass die Badischer Wein GmbH ihre Aktivitäten zum 31.12.2023 einstellen müsse. Lang fungiert beim Weinbauverband als Ansprechpartnerin für Anfragen rund um den Badischen Wein, außerdem werde sie die Online-Kommunikation für das Anbaugebiet und die Herkunftsprofilierung innerhalb der Schutzgemeinschaft unterstützen, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Die 24-jährige hat ihre Ausbildung im Staatsweingut Freiburg absolviert und anschließend ein Weinbau- und Oenologie-Studium am Weincampus in Neustadt (Pfalz) abgeschlossen. -red-