Badischer Winzerkeller hilft Ahr

Der Badische Winzerkeller hat Weinpakete aus Spendenaktion zugunsten von Winzern an der Ahr erfolgreich verkauft. „Wir freuen uns, Ihnen einen Scheck zum weiteren Aufbau überreichen zu können“, so André Weltz, Vorstandsvorsitzender des Badischen Winzerkellers und Chef des Breisacher Sonnenwinzerteams.“Und wir hoffen, dass die beigefügte Bildvorlage dabei hilft, Ihre Vorstellungen zur Wiederherstellung von Rebzeilen und Kellereianlagen mit den 18.000 € ein gutes Stück weitergehen und Wirklichkeit werden kann.“ Die badischen Winzerkollgen haben diesen Betrag durch den Verkauf eines speziellen Weinpaketes „Baden hilft Ahr“ im online-shop erreichen können. Die Resonanz auf dieses spezielle Paket war überwältigend. Deswegen sagen wir unseren zahlreichen Kunden ein großes Dankeschön für die herzliche und unterstützende Teilnahme!“ Dominik Hübinger von der Ahr-Hilfe e.V. ist sehr angetan: „Eine phantastische Aktion für uns hier vor Ort. Wir danken Ihnen und dem gesamten Sonnenwinzer-Team für die engagierte Unterstützung. Sie können sicher sein, das geht direkt in den Wiederaufbau!“