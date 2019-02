Beemelmans übernimmt Vertriebsleitung bei Riegel

Sebastian Beemelmans

© Riegel

Sebastian Beemelmans wird die zuletzt vakante Stelle des Vertriebsleiters bei Bioweinspezialist Riegel, Orsingen, einnehmen. Dies kündigt das Unternehmen an. Beemelmans, der seit acht Jahren das Exportgeschäft der Orsinger verantwortet, rückt damit intern in die Schaltzentrale des Unternehmens auf. Vor seinem Wechsel zu Riegel war Beemelmans im Vertrieb bei der Schlumberger-Tochter „FUB“ und als Vertriebsleiter beim Weingut Markgraf von Baden tätig gewesen. Offiziell wird er das 23-köpfige Team bei Riegel ab 1. März 2019 leiten. Aufgrund des Wachstums des Bioweinspezialisten und der damit verbundenen Vergrößerung der nationalen Vertriebsmannschaft wird zusätzlich zum Verkaufsleiter Nord (Henry Mühlbauer) noch ein Verkaufsleiter für den Süden Deutschlands gesucht. Beide Verkaufsleiter sollen an Beemelmans berichten. -ja-