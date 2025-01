Behrendt leitet Dachser Food Logistics

Stefan Behrendt hat zum Jahreswechsel die Verantwortung für Dachser Food Logistics übernommen. Er folgt auf Alexander Tonn, der diese Position seit dem 1. Januar 2024 in Personalunion innehatte. Der 47-jährige Behrendt ist bereits seit 2015 bei Dachser. Als Leiter des Logistikzentrums Niederrhein in Neuss baute er zunächst das Geschäft mit dem Transport und der Lagerung von Lebensmitteln aus. Im Oktober 2023 wechselte er schließlich in die Unternehmenszentrale nach Kempten im Allgäu. „Stefan Behrendt ist eine strategisch denkende Führungspersönlichkeit, die auf einen reichen Erfahrungsschatz aus der operativen Logistikpraxis zurückgreifen kann“, erläutert Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. Die Business-Line Food Logistics ist in den vergangenen zwei Jahren durch die Zukäufe von Müller Fresh Food Logistics in den Niederlanden, Frigoscandia in Schweden und der Nordic-Region sowie Brummer Logistik in Süddeutschland und Österreich stark gewachsen. Das Geschäft mit dem Transport und der Lagerung von Lebensmitteln trägt rund 2 Mrd. Euro zum Umsatz bei. -red-