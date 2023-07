Benefiz-Aktion am Douro

Das Projekt O-Port-Unidade (ein portugiesisches Wortspiel) geht nach der ersten Auflage im Jahre 2013 nun in die zweite Runde. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss zahlreicher Portwein-Produzenten, die einen gemeinsamen Vintage Port produzieren, aus dessen Erlös eine Spendensumme an die Kinder-Wohltätigkeitsorganisation Bagos d’Ouro fließen soll. Damit wolle man sowohl die Einheit der Port-Produzenten (o port unidade) unterstreichen als auch die Chance (port. oportunidade), etwas Gutes zu bewirken. Beim letzten Mal kam eine Spendensumme von 100.000 Euro zusammen. Unter den Produzenten sei Niepoort federführend beteiligt. Auch weitere namhafte und große Unternehmen wie die Symington Family unterstützen das Projekt nebst kleineren Erzeugern. „Mit dieser atemberaubenden Unterstützung ist es eigentlich nur möglich, einen großartigen Vintage Port zu machen und alle haben Spaß dabei. Offensichtlich muss jemand von außen kommen, um die ganzen Produzenten zusammenzubringen. Ohne die spezielle Unterstützung von Dirk van der Niepoort wäre das aber alles nicht möglich,“ sagt Axel Probst von World of Port, dem Organisator des Projektes. Bagos d’Ouro (dt.: Goldene Beeren) unterstützt Kinder aus dem Dourotal in Bildungsangelegenheiten – Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und Analphabetentum sind dort im Umfeld der Kinder verbreiteter als im Rest des Landes. -red-