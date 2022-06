Bergsträßer verabschieden Vorstandsvorsitzenden

Am 31. Mai haben die Mitglieder der Bergsträßer Winzer eG ihren Vorstandsvorsitzenden Reinhard Antes verabschiedet. Antes scheidet nach 38-jähriger ehrenamtlicher Arbeit altersbedingt aus dem Vorstand aus. Antes hatte die Geschicke der Bergsträsser Winzer eG seit 1995 gelenkt. Die Etablierung des Roten Rieslings als herausragende Rebsorte der Region geht auf seine Initiative zurück. Antes hatte sich zudem für den Einsatz von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten eingesetzt. Auch der Bau der Wein-Erlebniswelt Viniversum-Bergstraße und die Errichtung des Weinerlebnispfades Wein und Stein sind Ergebnis seines Wirkens. Reinhard Antes ist bei der Verabschiedung vom Deutschen Raiffeisenverband mit der Raiffeisen-Ehrennadel in Gold (der höchsten Auszeichnung) ausgezeichnet worden. Am 31. Mai haben die Mitglieder der Bergsträßer Winzer eG ihren Vorstandsvorsitzenden Reinhard Antes verabschiedet. Antes scheidet nach 38-jähriger ehrenamtlicher Arbeit altersbedingt aus dem Vorstand aus. Antes hatte die Geschicke der Bergsträsser Winzer eG seit 1995 gelenkt. Die Etablierung des Roten Rieslings als herausragende Rebsorte der Region geht auf seine Initiative zurück. Antes hatte sich zudem für den Einsatz von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten eingesetzt. Auch der Bau der Wein-Erlebniswelt Viniversum-Bergstraße und die Errichtung des Weinerlebnispfades Wein und Stein sind Ergebnis seines Wirkens. Reinhard Antes ist bei der Verabschiedung vom Deutschen Raiffeisenverband mit der Raiffeisen-Ehrennadel in Gold (der höchsten Auszeichnung) ausgezeichnet worden.

Der Umsatz der Genossenschaft stieg im Geschäftsjahr 2020/21 (1. September bis 31. August) um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr an und lag bei 6,2 Millionen Euro. Die Winzergenossenschaft sah sich aufgrund ihres „soliden Direktvertriebs“ und „der Belieferung des regionalen Lebensmitteleinzelhandels” auch in der Corona-Pandemie wirtschaftlich gut aufgestellt. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten die Bergsträßer Winzer eine Erholung der Absätze in der Gastronomie und im Fachhandel. Die 350 Mitglieder der Bergsträßer Winzer eG bewirtschaften aktuell eine Rebfläche von 256 Hektar an der hessischen und badischen Bergstraße. Die Generalversammlung wählte den geschäftsführenden Vorstand Patrick Staub als neuen Vorsitzenden des Vorstands und Tobias Breit als stellvertretenden Vorsitzenden. -ja-